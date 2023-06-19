Генпрокуратура признала «Агору» нежелательной организацией

«Агора» представляет угрозу безопасности страны, сообщает Генпрокуратура России
«Международная правозащитная группа „Агора“» признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора РФ.
«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности „Law Sofia Foundation“», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает РИА Новости. По сообщению Генпрокуратуры, деятельность организации представляет угрозу безопасности РФ. Ранее стало известно, что глава организации Павел Чиков был признан иноагентом.
В «Агоре» работало более 50 адвокатов и юристов-правозащитников. Организация была основана в 2005 году.
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