Генпрокуратура признала «Агору» нежелательной организацией

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«Агора» представляет угрозу безопасности страны, сообщает Генпрокуратура России Фото:

«Международная правозащитная группа „Агора“» признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора РФ.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности „Law Sofia Foundation“», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает РИА Новости. По сообщению Генпрокуратуры, деятельность организации представляет угрозу безопасности РФ. Ранее стало известно, что глава организации Павел Чиков был признан иноагентом.

В «Агоре» работало более 50 адвокатов и юристов-правозащитников. Организация была основана в 2005 году.

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«Международная правозащитная группа „Агора“» признана нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора РФ. «Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности „Law Sofia Foundation“», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает РИА Новости. По сообщению Генпрокуратуры, деятельность организации представляет угрозу безопасности РФ. Ранее стало известно, что глава организации Павел Чиков был признан иноагентом. В «Агоре» работало более 50 адвокатов и юристов-правозащитников. Организация была основана в 2005 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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