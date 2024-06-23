Муж актрисы Арнтгольц и звезда сериала «Кухня» снял кольцо и обнимался с посторонней женщиной

Женатый на Арнтгольц Богатырев ласкал в баре другую женщину
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Марк Богатырев снял обручальное кольцо, когда отдыхал в ночном клубе
Марк Богатырев снял обручальное кольцо, когда отдыхал в ночном клубе Фото:

Актер Марк Богатырев, известный своим браком с актрисой Татьяной Арнтгольц и главной ролью в сериале «Кухня», был замечен в баре с другой женщиной. По информации шоу НТВ «Ты не поверишь!», он танцевал и обнимался с неизвестной дамой, при этом лаская ее бедра. 

«Посетители ночного заведения запечатлели, как актер танцевал и обнимался с неизвестной барышней, ласкал ее бедра», — передает «Экспресс газета». По словам свидетелей, Богатырев даже снял обручальное кольцо.

В беседе с журналистами актер также поделился планами на отпуск. По его словам, он скоро с семьей поедет в Турцию. Богатырев также отметил, что прошлый отдых с женой в отеле чуть не закончился разводом. 

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Актер Марк Богатырев, известный своим браком с актрисой Татьяной Арнтгольц и главной ролью в сериале «Кухня», был замечен в баре с другой женщиной. По информации шоу НТВ «Ты не поверишь!», он танцевал и обнимался с неизвестной дамой, при этом лаская ее бедра.  «Посетители ночного заведения запечатлели, как актер танцевал и обнимался с неизвестной барышней, ласкал ее бедра», — передает «Экспресс газета». По словам свидетелей, Богатырев даже снял обручальное кольцо. В беседе с журналистами актер также поделился планами на отпуск. По его словам, он скоро с семьей поедет в Турцию. Богатырев также отметил, что прошлый отдых с женой в отеле чуть не закончился разводом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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