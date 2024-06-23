Племянницу артиста Михаила Ефремова, актрису Ольгу Ефремову избил муж-итальянец Алессандро Сини. По ее словам, он делает это на протяжении нескольких лет. Артистка добавила, что мужчина также похитил их восьмилетнего сына Арсения.
«Муж разбил мне голову об пол. Алессандро Сини, родившийся в Марино, гражданин Италии. Я, вы знаете, нахожусь под его насилием уже около девяти лет», — написала Ефремова на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Также она добавила, что Сини издевается над ней в экономическом и физическом планах. Кроме того, мужчина похитил их сына Арсения.
Ольга Ефремова попросила помощи у подписчиков, так как она находится в чужой стране, Италии. Также она намерена обратиться в полицию в связи с избиением.
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