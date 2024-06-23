В Великобритании назвали сроки появления в армии «убийцы дронов»

Thales UK: энергетическое оружие против дронов будет готово в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Оружие называют «убийцей дронов» Фото:

Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют «убийцей дронов», в следующем году. Об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times.

«Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл. Новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии.

Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия — один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют «убийцей дронов», в следующем году. Об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times. «Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл. Новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии. Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия — один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...