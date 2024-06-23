В Великобритании назвали сроки появления в армии «убийцы дронов»

Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют «убийцей дронов», в следующем году. Об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times.
«Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл. Новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии.
Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия — один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели.
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