В мире Европа В Великобритании назвали сроки появления в армии «убийцы дронов» Thales UK: энергетическое оружие против дронов будет готово в 2025 году 23 июня 2024 в 18:14 Размер текста - 17 + Оружие называют «убийцей дронов» Фото: Министерство обороны Великобритании Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют «убийцей дронов», в следующем году. Об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times. «Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл. Новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии. Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия — один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Британское подразделение французской промышленной группы Thales планирует представить новое оружие, которое называют «убийцей дронов», в следующем году. Об этом сообщил глава подразделения Алекс Крессвелл в интервью газете Financial Times. «Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы», — заявил Крессвелл. Новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), проходящее тестирование на британских полигонах этим летом, разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии. Эта система, как отмечает Financial Times, обещает стать самой дешевой альтернативой существующим системам противоракетной обороны. Стоимость одного использования составляет всего десять пенсов (0,12 долларов), а дальность действия — один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн, создающих помехи для электроники цели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям