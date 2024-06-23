Мужчину обнаружили мертвым с пулевой раной в голове
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Тело погибшего человека с простреленной головой обнаружили возле горящей синагоги в Дербенте. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой», — говорится в публикации авторов канала. Также сообщается о госпитализированном мужчине с ожогами.
Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы совершено нападение. В городе объявлен план «Перехват».
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