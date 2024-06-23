Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины. Видео

Baza: в Дербенте обнаружен мертвый мужчина возле синагоги

23 июня 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Мужчину обнаружили мертвым с пулевой раной в голове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Тело погибшего человека с простреленной головой обнаружили возле горящей синагоги в Дербенте. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой», — говорится в публикации авторов канала. Также сообщается о госпитализированном мужчине с ожогами. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы совершено нападение. В городе объявлен план «Перехват». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело погибшего человека с простреленной головой обнаружили возле горящей синагоги в Дербенте. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой», — говорится в публикации авторов канала. Также сообщается о госпитализированном мужчине с ожогами. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы совершено нападение. В городе объявлен план «Перехват».