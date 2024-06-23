Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины. Видео

Baza: в Дербенте обнаружен мертвый мужчина возле синагоги
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Валентина Микушина у своего дома. Екатеринбург, полиция, улица бебеля
Мужчину обнаружили мертвым с пулевой раной в голове Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Тело погибшего человека с простреленной головой обнаружили возле горящей синагоги в Дербенте. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой», — говорится в публикации авторов канала. Также сообщается о госпитализированном мужчине с ожогами.

Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы совершено нападение. В городе объявлен план «Перехват».

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Тело погибшего человека с простреленной головой обнаружили возле горящей синагоги в Дербенте. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Около горящей синагоги в Дербенте обнаружен труп мужчины с простреленной головой», — говорится в публикации авторов канала. Также сообщается о госпитализированном мужчине с ожогами. Ранее сообщалось, что на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы совершено нападение. В городе объявлен план «Перехват».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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