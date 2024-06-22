22 июня 2024

Врач раскрыла, какой продукт уничтожает психику человека

Врач Ряскова: энергетики приводят к психическим расстройствам
© Служба новостей «URA.RU»
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Энергетик, помимо проблем с психикой, может вызвать аллергию, ожирение и сахарный диабет
Энергетик, помимо проблем с психикой, может вызвать аллергию, ожирение и сахарный диабет Фото:

Психические расстройства, депрессии и проявление агрессии — все это последствия регулярного употребления энергетических напитков. Об их опасности рассказала врач-педиатр Елена Ряскова.

«Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы», — поделилась Ряскова с РИА Новости. Она добавила, что содержащиеся в напитке красители могут вызывать аллергические реакции.

Особую опасность энергетики несут для детского и подросткового организма. Содержащийся в напитке кофеин, резко стимулирует нервную систему, человек чувствует бодрость, повышенную работоспособность. Однако через короткое время она сменяется вялостью, усталостью, сонливостью, а порой и обмороками. Кроме этого, энергетики и неправильное питание способствуют нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может привести к ожирению и сахарному диабету.

Энергетические напитки в России запретят продавать детям с 1 сентября текущего года. Соответствующий законопроект уже прошел одобрение Госдумой в первом чтении. Также парламентарии разрабатывают меры ответственности для нарушителей запрета.

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Психические расстройства, депрессии и проявление агрессии — все это последствия регулярного употребления энергетических напитков. Об их опасности рассказала врач-педиатр Елена Ряскова. «Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы», — поделилась Ряскова с РИА Новости. Она добавила, что содержащиеся в напитке красители могут вызывать аллергические реакции. Особую опасность энергетики несут для детского и подросткового организма. Содержащийся в напитке кофеин, резко стимулирует нервную систему, человек чувствует бодрость, повышенную работоспособность. Однако через короткое время она сменяется вялостью, усталостью, сонливостью, а порой и обмороками. Кроме этого, энергетики и неправильное питание способствуют нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может привести к ожирению и сахарному диабету. Энергетические напитки в России запретят продавать детям с 1 сентября текущего года. Соответствующий законопроект уже прошел одобрение Госдумой в первом чтении. Также парламентарии разрабатывают меры ответственности для нарушителей запрета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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