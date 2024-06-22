Врач раскрыла, какой продукт уничтожает психику человека

Психические расстройства, депрессии и проявление агрессии — все это последствия регулярного употребления энергетических напитков. Об их опасности рассказала врач-педиатр Елена Ряскова.
«Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы», — поделилась Ряскова с РИА Новости. Она добавила, что содержащиеся в напитке красители могут вызывать аллергические реакции.
Особую опасность энергетики несут для детского и подросткового организма. Содержащийся в напитке кофеин, резко стимулирует нервную систему, человек чувствует бодрость, повышенную работоспособность. Однако через короткое время она сменяется вялостью, усталостью, сонливостью, а порой и обмороками. Кроме этого, энергетики и неправильное питание способствуют нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может привести к ожирению и сахарному диабету.
Энергетические напитки в России запретят продавать детям с 1 сентября текущего года. Соответствующий законопроект уже прошел одобрение Госдумой в первом чтении. Также парламентарии разрабатывают меры ответственности для нарушителей запрета.
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