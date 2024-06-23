Откуда ВСУ атаковали Севастополь

ТАСС: ВСУ ударили по Севастополю из района Николаева

23 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Украинский расчет, атаковавший Севастополь, находится в районе Николаева Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS из района Николаева (находится рядом с Херсоном). Сейчас идет работа по ликвидации расчета. Об этом заявили в силовых структурах. «Предварительно, ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, ведется работа по ликвидации расчета», — передает ТАСС сообщение от силовых структур. В результате атаки в Севастополе пострадали 124 человека. До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ не оставят без ответа удар по полуострову. Там добавили, что США несут полную ответственность за удар, вед именно они поставили дальнобойные ракеты. Следственный комитет завел дело о теракте, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS из района Николаева (находится рядом с Херсоном). Сейчас идет работа по ликвидации расчета. Об этом заявили в силовых структурах. «Предварительно, ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, ведется работа по ликвидации расчета», — передает ТАСС сообщение от силовых структур. В результате атаки в Севастополе пострадали 124 человека. До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ не оставят без ответа удар по полуострову. Там добавили, что США несут полную ответственность за удар, вед именно они поставили дальнобойные ракеты. Следственный комитет завел дело о теракте, передает 360.ru.