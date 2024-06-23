Откуда ВСУ атаковали Севастополь

ТАСС: ВСУ ударили по Севастополю из района Николаева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, залп, ракета, бомба, рсзо, Хаймарс, himars, M270, умная, ATACMS, М270,  stock
Украинский расчет, атаковавший Севастополь, находится в районе Николаева Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS из района Николаева (находится рядом с Херсоном). Сейчас идет работа по ликвидации расчета. Об этом заявили в силовых структурах.

«Предварительно, ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, ведется работа по ликвидации расчета», — передает ТАСС сообщение от силовых структур. В результате атаки в Севастополе пострадали 124 человека.

До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ не оставят без ответа удар по полуострову. Там добавили, что США несут полную ответственность за удар, вед именно они поставили дальнобойные ракеты. Следственный комитет завел дело о теракте, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS из района Николаева (находится рядом с Херсоном). Сейчас идет работа по ликвидации расчета. Об этом заявили в силовых структурах. «Предварительно, ракеты по Севастополю запускались ВСУ из района Николаева, ведется работа по ликвидации расчета», — передает ТАСС сообщение от силовых структур. В результате атаки в Севастополе пострадали 124 человека. До этого в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ не оставят без ответа удар по полуострову. Там добавили, что США несут полную ответственность за удар, вед именно они поставили дальнобойные ракеты. Следственный комитет завел дело о теракте, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...