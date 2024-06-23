Полиция раскрыла, брали ли боевики заложников в Дагестане

Полиция Дагестана опровергла наличие заложников в одном из храмов. Уточняется. что 19 человек закрывались внутри храма с целью обеспечения собственной безопасности, сообщили в ведомстве.
«В храме в Махачкале 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности. Заложников не было и нет», — сообщили в полиции. Информацию передают РИА Новости. Силовики отметили, что люди, находящиеся в храме, сейчас в безопасности.
Ранее сообщалось, что в православном храме в Махачкале 40 человек находятся в заложниках в результате нападения неизвестных. Информация появилась после того, как в Махачкале и Дербенте были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
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