Полиция раскрыла, брали ли боевики заложников в Дагестане

Полиция: 19 человек ранее закрылись в церкви Махачкалы ради безопасности

23 июня 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

19 человек закрывались внутри храма после нападения, заявили в полиции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Полиция Дагестана опровергла наличие заложников в одном из храмов. Уточняется. что 19 человек закрывались внутри храма с целью обеспечения собственной безопасности, сообщили в ведомстве. «В храме в Махачкале 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности. Заложников не было и нет», — сообщили в полиции. Информацию передают РИА Новости. Силовики отметили, что люди, находящиеся в храме, сейчас в безопасности. Ранее сообщалось, что в православном храме в Махачкале 40 человек находятся в заложниках в результате нападения неизвестных. Информация появилась после того, как в Махачкале и Дербенте были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Дагестана опровергла наличие заложников в одном из храмов. Уточняется. что 19 человек закрывались внутри храма с целью обеспечения собственной безопасности, сообщили в ведомстве. «В храме в Махачкале 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности. Заложников не было и нет», — сообщили в полиции. Информацию передают РИА Новости. Силовики отметили, что люди, находящиеся в храме, сейчас в безопасности. Ранее сообщалось, что в православном храме в Махачкале 40 человек находятся в заложниках в результате нападения неизвестных. Информация появилась после того, как в Махачкале и Дербенте были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.