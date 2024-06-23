Полиция раскрыла, брали ли боевики заложников в Дагестане

Полиция: 19 человек ранее закрылись в церкви Махачкалы ради безопасности
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19 человек закрывались внутри храма после нападения, заявили в полиции Фото:
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В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Полиция Дагестана опровергла наличие заложников в одном из храмов. Уточняется. что 19 человек закрывались внутри храма с целью обеспечения собственной безопасности, сообщили в ведомстве.

«В храме в Махачкале 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности. Заложников не было и нет», — сообщили в полиции. Информацию передают РИА Новости. Силовики отметили, что люди, находящиеся в храме, сейчас в безопасности.

Ранее сообщалось, что в православном храме в Махачкале 40 человек находятся в заложниках в результате нападения неизвестных. Информация появилась после того, как в Махачкале и Дербенте были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

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Полиция Дагестана опровергла наличие заложников в одном из храмов. Уточняется. что 19 человек закрывались внутри храма с целью обеспечения собственной безопасности, сообщили в ведомстве. «В храме в Махачкале 19 человек закрывались внутри с целью обеспечения собственной безопасности. Заложников не было и нет», — сообщили в полиции. Информацию передают РИА Новости. Силовики отметили, что люди, находящиеся в храме, сейчас в безопасности. Ранее сообщалось, что в православном храме в Махачкале 40 человек находятся в заложниках в результате нападения неизвестных. Информация появилась после того, как в Махачкале и Дербенте были совершенны нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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