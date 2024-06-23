«Страна»: в Киеве сожгли автомобиль ВСУ, а в Лубнах подорвали

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Автомобиль Mazda был подорван в Полтавской области (архивное фото) Фото:

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль ВСУ, а в Лубнах (Полтавская область) подорвали еще одну. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen», — говорится в материале.

В Полтавской области был подорван принадлежащий ВСУ автомобиль марки Mazda. Это произошло также рядом с многоквартирным домом. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Одессе неизвестные подожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата. А в мае в здание военкомата в Запорожье были заброшены два коктейля Молотова. По мнению украинских СМИ, поджоги автомобилей ВСУ связанны с тем, что люди принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.

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В Киеве неизвестные сожгли автомобиль ВСУ, а в Лубнах (Полтавская область) подорвали еще одну. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. «Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen», — говорится в материале. В Полтавской области был подорван принадлежащий ВСУ автомобиль марки Mazda. Это произошло также рядом с многоквартирным домом. Возбуждено уголовное дело. До этого в Одессе неизвестные подожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата. А в мае в здание военкомата в Запорожье были заброшены два коктейля Молотова. По мнению украинских СМИ, поджоги автомобилей ВСУ связанны с тем, что люди принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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