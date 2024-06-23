«Страна»: в Киеве сожгли автомобиль ВСУ, а в Лубнах подорвали

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль ВСУ, а в Лубнах (Полтавская область) подорвали еще одну. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
«Поджог машины ВСУ случился в Оболонском районе Киева. Неподалеку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen», — говорится в материале.
В Полтавской области был подорван принадлежащий ВСУ автомобиль марки Mazda. Это произошло также рядом с многоквартирным домом. Возбуждено уголовное дело.
До этого в Одессе неизвестные подожгли автомобиль сотрудника Приморского военкомата. А в мае в здание военкомата в Запорожье были заброшены два коктейля Молотова. По мнению украинских СМИ, поджоги автомобилей ВСУ связанны с тем, что люди принимают их за транспорт сотрудников военкоматов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.