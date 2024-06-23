23 июня 2024

В Севастополе объявлена воздушная тревога

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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
О воздушной тревоге объявил Михаил Развожаев Фото:
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В Севастополе объявили воздушную тревогу после теракта, который произошел утром 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Внимание всем! Воздушная тревога», — объявил Развожаев. Информация появилась в telegram-канале.

Вооруженный милы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным погибли четыре человека, 144 пострадали.

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В Севастополе объявили воздушную тревогу после теракта, который произошел утром 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев «Внимание всем! Воздушная тревога», — объявил Развожаев. Информация появилась в telegram-канале. Вооруженный милы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным погибли четыре человека, 144 пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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