В Севастополе объявлена воздушная тревога

24 июня 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

О воздушной тревоге объявил Михаил Развожаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие В Севастополе объявили воздушную тревогу после теракта, который произошел утром 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев «Внимание всем! Воздушная тревога», — объявил Развожаев. Информация появилась в telegram-канале. Вооруженный милы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным погибли четыре человека, 144 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Севастополе объявили воздушную тревогу после теракта, который произошел утром 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев «Внимание всем! Воздушная тревога», — объявил Развожаев. Информация появилась в telegram-канале. Вооруженный милы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным погибли четыре человека, 144 пострадали.