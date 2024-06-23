В Севастополе объявлена воздушная тревога

О воздушной тревоге объявил Михаил Развожаев
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
В Севастополе объявили воздушную тревогу после теракта, который произошел утром 23 июня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
«Внимание всем! Воздушная тревога», — объявил Развожаев. Информация появилась в telegram-канале.
Вооруженный милы Украины атаковали Севастополь американскими ракетами с кассетными боеприпасами. По последним данным погибли четыре человека, 144 пострадали.
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