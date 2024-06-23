Появилось видео удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном

ВС РФ нанесли поражение пункту управления ВСУ в Херсонской области. Удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале «Архангелы спецназа Z».
На кадрах видеоролика видно, что четыре авиабомбы последовательно прилетели по пункту управления украинской армии. От этих ударов несколько зданий были разрушены до основания, а в небо поднимались клубы дыма. Скорее всего, сам украинский пункт был расположен на берегу Днепра. О потерях в рядах военных ВСУ на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по месту подготовки технического и летнего состава украинских ВВС. Поражение было нанесено высокоточным оружием большой дальности, отметили в Минобороны РФ.
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