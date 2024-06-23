Появилось видео удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиабомбы ФАБ-500 ВС РФ нанесли удары по пункту управления военных ВСУ на херсонском направлении
Авиабомбы ФАБ-500 ВС РФ нанесли удары по пункту управления военных ВСУ на херсонском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли поражение пункту управления ВСУ в Херсонской области. Удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале «Архангелы спецназа Z».

На кадрах видеоролика видно, что четыре авиабомбы последовательно прилетели по пункту управления украинской армии. От этих ударов несколько зданий были разрушены до основания, а в небо поднимались клубы дыма. Скорее всего, сам украинский пункт был расположен на берегу Днепра. О потерях в рядах военных ВСУ на данный момент неизвестно. 

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по месту подготовки технического и летнего состава украинских ВВС. Поражение было нанесено высокоточным оружием большой дальности, отметили в Минобороны РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ нанесли поражение пункту управления ВСУ в Херсонской области. Удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500. Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале «Архангелы спецназа Z». На кадрах видеоролика видно, что четыре авиабомбы последовательно прилетели по пункту управления украинской армии. От этих ударов несколько зданий были разрушены до основания, а в небо поднимались клубы дыма. Скорее всего, сам украинский пункт был расположен на берегу Днепра. О потерях в рядах военных ВСУ на данный момент неизвестно.  Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по месту подготовки технического и летнего состава украинских ВВС. Поражение было нанесено высокоточным оружием большой дальности, отметили в Минобороны РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...