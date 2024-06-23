Очевидцы заметили бронетехнику, направляющуюся к центру Дербента (архивное фото)
новость из сюжетаВ Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие
Силовые структуры направили к месту боевого столкновения в центре Дербента бронированные машины. Об этом сообщили очевидцы, их слова передает RT.
«Бронетехника поехала к площади. Прямо сейчас идет бой в районе Площади Свободы», — рассказывает автор видео с места событий. На кадрах запечатлен военный конвой из бронемашин с солдатами в сопровождении.
Боевики совершили нападение на православный храм в Дербенте. В городе был объявлен план перехват. Следственный комитет завел уголовные дела о теракте.
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