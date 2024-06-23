В Дербенте силовики стягивают военную технику. Видео

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Обстановка в Алма-Ате после взятия города под контроль правительственными силами. Алма-Ата, Казахстан, бтр, силовики, оцепление, казахстан, Алма-Ата, Алматы, алмаата, алмата, правительственные войска
Очевидцы заметили бронетехнику, направляющуюся к центру Дербента (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие

Силовые структуры направили к месту боевого столкновения в центре Дербента бронированные машины. Об этом сообщили очевидцы, их слова передает RT.

«Бронетехника поехала к площади. Прямо сейчас идет бой в районе Площади Свободы», — рассказывает автор видео с места событий. На кадрах запечатлен военный конвой из бронемашин с солдатами в сопровождении.

Боевики совершили нападение на православный храм в Дербенте. В городе был объявлен план перехват. Следственный комитет завел уголовные дела о теракте.

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Силовые структуры направили к месту боевого столкновения в центре Дербента бронированные машины. Об этом сообщили очевидцы, их слова передает RT. «Бронетехника поехала к площади. Прямо сейчас идет бой в районе Площади Свободы», — рассказывает автор видео с места событий. На кадрах запечатлен военный конвой из бронемашин с солдатами в сопровождении. Боевики совершили нападение на православный храм в Дербенте. В городе был объявлен план перехват. Следственный комитет завел уголовные дела о теракте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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