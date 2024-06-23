В Дербенте силовики стягивают военную технику. Видео

23 июня 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Очевидцы заметили бронетехнику, направляющуюся к центру Дербента (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Силовые структуры направили к месту боевого столкновения в центре Дербента бронированные машины. Об этом сообщили очевидцы, их слова передает RT. «Бронетехника поехала к площади. Прямо сейчас идет бой в районе Площади Свободы», — рассказывает автор видео с места событий. На кадрах запечатлен военный конвой из бронемашин с солдатами в сопровождении. Боевики совершили нападение на православный храм в Дербенте. В городе был объявлен план перехват. Следственный комитет завел уголовные дела о теракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовые структуры направили к месту боевого столкновения в центре Дербента бронированные машины. Об этом сообщили очевидцы, их слова передает RT. «Бронетехника поехала к площади. Прямо сейчас идет бой в районе Площади Свободы», — рассказывает автор видео с места событий. На кадрах запечатлен военный конвой из бронемашин с солдатами в сопровождении. Боевики совершили нападение на православный храм в Дербенте. В городе был объявлен план перехват. Следственный комитет завел уголовные дела о теракте.