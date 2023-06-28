Baza: пьяный генерал МВД Травников попал в аварию на квадроцикле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мото-шоу. Екатеринбург, квадроцикл, экстрим
Генерал катался на квадроцикле в ночь на 25 июня Фото:

Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в ночь на 25 июня, катаясь на квадроцикле. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что генерал мог быть в пьяном состоянии.

«В момент ДТП генерал МВД Александр Травников мог быть пьян. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы», — говорится в канале.

Травников попал в аварию 25 июня около половины первого ночи по местному времени в Ленинградской области. Он катался на квадроцикле. Однако в какой-то момент он не справился с управлением. После этого его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

У него были взяты тесты на алкоголь. Их результаты станут известны позже.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в ночь на 25 июня, катаясь на квадроцикле. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что генерал мог быть в пьяном состоянии. «В момент ДТП генерал МВД Александр Травников мог быть пьян. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы», — говорится в канале. Травников попал в аварию 25 июня около половины первого ночи по местному времени в Ленинградской области. Он катался на квадроцикле. Однако в какой-то момент он не справился с управлением. После этого его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него были взяты тесты на алкоголь. Их результаты станут известны позже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...