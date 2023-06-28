Baza: пьяный генерал МВД Травников попал в аварию на квадроцикле

28 июня 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Генерал катался на квадроцикле в ночь на 25 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в ночь на 25 июня, катаясь на квадроцикле. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что генерал мог быть в пьяном состоянии. «В момент ДТП генерал МВД Александр Травников мог быть пьян. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы», — говорится в канале. Травников попал в аварию 25 июня около половины первого ночи по местному времени в Ленинградской области. Он катался на квадроцикле. Однако в какой-то момент он не справился с управлением. После этого его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него были взяты тесты на алкоголь. Их результаты станут известны позже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в ночь на 25 июня, катаясь на квадроцикле. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что генерал мог быть в пьяном состоянии. «В момент ДТП генерал МВД Александр Травников мог быть пьян. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы», — говорится в канале. Травников попал в аварию 25 июня около половины первого ночи по местному времени в Ленинградской области. Он катался на квадроцикле. Однако в какой-то момент он не справился с управлением. После этого его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него были взяты тесты на алкоголь. Их результаты станут известны позже. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для подтверждения информации. Ответ ожидается.