Baza: пьяный генерал МВД Травников попал в аварию на квадроцикле

Генерал МВД Александр Травников попал в ДТП в ночь на 25 июня, катаясь на квадроцикле. Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что генерал мог быть в пьяном состоянии.
«В момент ДТП генерал МВД Александр Травников мог быть пьян. По крайней мере, об этом сообщают очевидцы», — говорится в канале.
Травников попал в аварию 25 июня около половины первого ночи по местному времени в Ленинградской области. Он катался на квадроцикле. Однако в какой-то момент он не справился с управлением. После этого его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
У него были взяты тесты на алкоголь. Их результаты станут известны позже.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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