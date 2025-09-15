Боевик, открывший огонь по автобусу с военными, сядет на 20 лет

Боевик ВСУ Андрей Приходько, обвиняемый в обстреле «Газели» с российскими солдатами в Белгородской области в 2023 году, приговорен к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в зале суда.
«Назначить Приходько наказание в виде 20 лет лишения свободы», — прозвучало в зале суда. Приговор передает РИА Новости. Его обвиняют в совершении террористического акта, незаконном пересечении границы и обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия.
Отмечается, что Приходько, будучи военнослужащим спецподразделения «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов», террористическая организация, запрещенная в РФ) обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с российскими солдатами. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее гособвинение требовало для Андрея Приходько 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующим содержанием в колонии строгого режима, а также штраф в 700 тысяч рублей. Приходько признал вину и оформил явку с повинной. По данным следствия, его подразделение проникло в Белгородскую область в мае 2023 года для совершения диверсий, а сам он был задержан после боестолкновения в районе Часова Яра.
