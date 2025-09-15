Крупный пожар вспыхнул под Симферополем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте пожара работают сотрудники МЧС, сообщили в ведомстве
На месте пожара работают сотрудники МЧС, сообщили в ведомстве Фото:

В Симферопольском районе вспыхнул пожар в результате возгорания сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Симферопольском районе», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что он произошел вблизи села Ключи, а его площадь ориентировочно составляет 50 га.

Как сообщили в ведомстве, на месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма. Также к тушению привлечена техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района.

Ранее в Крыму уже фиксировались крупные ландшафтные пожары. В районе села Мраморное огонь охватил 12 гектаров. Отмечается, что благодаря оперативным действиям от огня было защищено четыре садовых товарищества. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Симферопольском районе вспыхнул пожар в результате возгорания сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. «Огнеборцы МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Симферопольском районе», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что он произошел вблизи села Ключи, а его площадь ориентировочно составляет 50 га. Как сообщили в ведомстве, на месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма. Также к тушению привлечена техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района. Ранее в Крыму уже фиксировались крупные ландшафтные пожары. В районе села Мраморное огонь охватил 12 гектаров. Отмечается, что благодаря оперативным действиям от огня было защищено четыре садовых товарищества. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...