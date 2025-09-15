В Симферопольском районе вспыхнул пожар в результате возгорания сухой травы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
«Огнеборцы МЧС России ликвидируют ландшафтный пожар в Симферопольском районе», — заявило ведомство в telegram-канале. Отмечается, что он произошел вблизи села Ключи, а его площадь ориентировочно составляет 50 га.
Как сообщили в ведомстве, на месте работают сотрудники МЧС России, МЧС Крыма. Также к тушению привлечена техника для подвоза воды от администрации Симферопольского района.
Ранее в Крыму уже фиксировались крупные ландшафтные пожары. В районе села Мраморное огонь охватил 12 гектаров. Отмечается, что благодаря оперативным действиям от огня было защищено четыре садовых товарищества. Об этом сообщал телеканал «Царьград».
