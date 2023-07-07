Минюст исключил из реестра первого иноагента в России

08 июля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

«Евразийская антимонопольная организация» была исключена из списка иноагентов 5 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Евразийская антимонопольная организация», получившая статус иноагента первой в стране, исключена из реестра Минюста РФ. Об этом стало известно из данных реестра. «Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — передает данные реестра РБК. «Евразийская антимонопольная ассоциация» была признана иностранным агентом 27 июня 2013 года. Минюст снял этот статус 5 июля, без указания причин. По данным налоговой службы, организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года. «Евразийская антимонопольная ассоциация» описывала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Сайт НКО на данный момент недоступен. Ранее на сайте указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.

«Евразийская антимонопольная организация», получившая статус иноагента первой в стране, исключена из реестра Минюста РФ. Об этом стало известно из данных реестра. «Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — передает данные реестра РБК. «Евразийская антимонопольная ассоциация» была признана иностранным агентом 27 июня 2013 года. Минюст снял этот статус 5 июля, без указания причин. По данным налоговой службы, организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года. «Евразийская антимонопольная ассоциация» описывала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Сайт НКО на данный момент недоступен. Ранее на сайте указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.