07 июля 2023

Минюст исключил из реестра первого иноагента в России

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, ручка, документы, рука, бумаги, политика, решение, администрация
«Евразийская антимонопольная организация» была исключена из списка иноагентов 5 июля Фото:

«Евразийская антимонопольная организация», получившая статус иноагента первой в стране, исключена из реестра Минюста РФ. Об этом стало известно из данных реестра.

«Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — передает данные реестра РБК. «Евразийская антимонопольная ассоциация» была признана иностранным агентом 27 июня 2013 года. Минюст снял этот статус 5 июля, без указания причин. По данным налоговой службы, организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» описывала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Сайт НКО на данный момент недоступен. Ранее на сайте указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.

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«Евразийская антимонопольная организация», получившая статус иноагента первой в стране, исключена из реестра Минюста РФ. Об этом стало известно из данных реестра. «Из реестра иностранных агентов Минюста исключили «Евразийскую антимонопольную организацию», — передает данные реестра РБК. «Евразийская антимонопольная ассоциация» была признана иностранным агентом 27 июня 2013 года. Минюст снял этот статус 5 июля, без указания причин. По данным налоговой службы, организация была ликвидирована точно через 10 лет после получения статуса иностранного агента — 27 июня 2023 года. «Евразийская антимонопольная ассоциация» описывала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Сайт НКО на данный момент недоступен. Ранее на сайте указывались граждане Казахстана Алдаш Айтжанов в качестве председателя совета альянса и Елена Бычкова в качестве исполнительного директора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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