Еврейская община отреагировала на признание бывшего раввина иноагентом

Еврейская община не разделяет взгляды уехавшего из России раввина Гольдшмидта*

05 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Давид Юшуваев заявил, что не поддерживает позицию бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта Фото: Александр Авилов / АГН Москва Еврейская община гордится тем, что является частью многонационального народа России и разделяет тревоги российского народа последних лет. С таким обращением выступил исполняющий обязанности главного раввина Москвы Давид Юшуваев. Он подчеркнул, что не разделяет позиции бывшего главного раввина Пинхаса Гольдшмидта (признан в РФ иноагентом), призывавшего евреев покинуть РФ. «В последние полтора года тревоги всего российского общества в полной мере разделяет и наша святая община. <…> Как известно, бывший главный раввин нашей общины Пинхас Гольдшмидт <…> покинул страну. <…> Мы не считаем себя связанными его позицией и не разделяем его призывов [покинуть Россию]», — обратился к своим собратьям Давид Юшуваев. Обращение опубликовано на сайте Еврейского информационного портала Stmegi. Он отметил, что еврейская община гордится тем, что является частью многонационального российского народа. По его словам, с течением времени после начала спецоперации на Украине, многие евреи, покинувшие Россию ранее, начали возвращаться. Кроме того, все больше прихожан стали приходить в синагогу в поисках душевного равновесия. Минюст России 30 июня внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он призывал евреев уехать из России аргументировав это тем, что якобы на них могут возложить ответственность за трудности в РФ. *Пинхас Гольдшмидт внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Еврейская община гордится тем, что является частью многонационального народа России и разделяет тревоги российского народа последних лет. С таким обращением выступил исполняющий обязанности главного раввина Москвы Давид Юшуваев. Он подчеркнул, что не разделяет позиции бывшего главного раввина Пинхаса Гольдшмидта (признан в РФ иноагентом), призывавшего евреев покинуть РФ. «В последние полтора года тревоги всего российского общества в полной мере разделяет и наша святая община. <…> Как известно, бывший главный раввин нашей общины Пинхас Гольдшмидт <…> покинул страну. <…> Мы не считаем себя связанными его позицией и не разделяем его призывов [покинуть Россию]», — обратился к своим собратьям Давид Юшуваев. Обращение опубликовано на сайте Еврейского информационного портала Stmegi. Он отметил, что еврейская община гордится тем, что является частью многонационального российского народа. По его словам, с течением времени после начала спецоперации на Украине, многие евреи, покинувшие Россию ранее, начали возвращаться. Кроме того, все больше прихожан стали приходить в синагогу в поисках душевного равновесия. Минюст России 30 июня внес в реестр иностранных агентов бывшего главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта. Он призывал евреев уехать из России аргументировав это тем, что якобы на них могут возложить ответственность за трудности в РФ. *Пинхас Гольдшмидт внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.