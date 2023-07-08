Shot: неизвестный «заминировал» здание УФСИН в Псковской области

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Здание ФНС заминировано. Екатеринбург, аварийно-спасательная служба
В Псковской области подложили коробку якобы с бомбой, пишет Shot Фото:

В Псковской области «заминировали» здание Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Неизвестный подложили коробку с надписью «Бомба-Бах». Об этом сообщает Shot.

«Бомба-Бах» — коробкой с такой надписью заминировали здание УФСИН по Псковской области. <…> Ее подложили к электрощитку», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудники были экстренно эвакуированы. При этом вызванные саперы не обнаружили взрывчатых веществ. Ищут человека, подложившего коробку.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Псковской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Псковской области «заминировали» здание Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Неизвестный подложили коробку с надписью «Бомба-Бах». Об этом сообщает Shot. «Бомба-Бах» — коробкой с такой надписью заминировали здание УФСИН по Псковской области. <…> Ее подложили к электрощитку», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудники были экстренно эвакуированы. При этом вызванные саперы не обнаружили взрывчатых веществ. Ищут человека, подложившего коробку. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Псковской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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