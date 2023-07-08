Shot: неизвестный «заминировал» здание УФСИН в Псковской области

В Псковской области подложили коробку якобы с бомбой, пишет Shot
В Псковской области «заминировали» здание Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Неизвестный подложили коробку с надписью «Бомба-Бах». Об этом сообщает Shot.
«Бомба-Бах» — коробкой с такой надписью заминировали здание УФСИН по Псковской области. <…> Ее подложили к электрощитку», — передают авторы канала. Отмечается, что сотрудники были экстренно эвакуированы. При этом вызванные саперы не обнаружили взрывчатых веществ. Ищут человека, подложившего коробку.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ по Псковской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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