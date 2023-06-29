В соцсетях расходится фейк о минировании крымского завода

Информация о минировании завода «Титан» в Крыму оказалась ложью
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Информация о минировании завода «Титан» оказалась фейком Фото:
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Опровержение фейковой информации

Завод «Титан» в Армянске (Республика Крым) не заминирован, информация в соцсетях об этом является недостоверной. Об этом URA.RU сообщили в приемной предприятия. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

В пабликах на днях появилась информация о якобы минировании завода и о большом количестве силовиков в городе. «Работа ведется в штатном режиме, ничто не представляет угрозы для сотрудников. Никакого усиленного режима и дополнительных проверок не происходит», — прокомментировала информацию сотрудница предприятия. URA.RU также позвонило в пресс-службу МВД Крыма, но получить оперативный комментарий не удалось.

Изначально информацию о минировании завода «Титан» в Армянске в начале июня сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако глава крымского парламента Владимира Константинова в разговоре с РИА Новости опроверг его заявление.

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Завод «Титан» в Армянске (Республика Крым) не заминирован, информация в соцсетях об этом является недостоверной. Об этом URA.RU сообщили в приемной предприятия. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. В пабликах на днях появилась информация о якобы минировании завода и о большом количестве силовиков в городе. «Работа ведется в штатном режиме, ничто не представляет угрозы для сотрудников. Никакого усиленного режима и дополнительных проверок не происходит», — прокомментировала информацию сотрудница предприятия. URA.RU также позвонило в пресс-службу МВД Крыма, но получить оперативный комментарий не удалось. Изначально информацию о минировании завода «Титан» в Армянске в начале июня сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако глава крымского парламента Владимира Константинова в разговоре с РИА Новости опроверг его заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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