Водитель Toyota Camry 24 июля, возвращаясь домой в Талицу из Перми, врезался в стоящий КАМАЗ на трассе Екатеринбург-Тюмень, получил травмы и позднее скончался в больнице Верхней Пышмы. Мужчине было 69 лет, сообщили в областном УГИБДД.
«По предварительным данным, 69-летний водитель Toyota Camry ехал в направлении города Тюмень и врезался в стоящий на правой полосе дороги КАМАЗ. Пенсионера доставили в больницу Верхней Пышмы, где позднее он скончался. Мужчина жил в Талице», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66».
По данным силовиков, водитель грузовика стоял на дороге и подкачивал заднее левое колесо. Он поставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийную сигнализацию. В ДТП он не пострадал. Почему водитель иномарки врезался в стоящую на дороге машину, неизвестно, отметили в ведомстве.
«Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не ездить в утомленном состоянии. При вынужденной остановке, оставляйте машину вне проезжей части», — резюмировали в УГИБДД по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП.
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