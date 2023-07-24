24 июля 2023

Водитель, возвращаясь из Перми, попал в аварию на трассе Екатеринбург-Тюмень и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, трасса, машина реанимации, сельская медицина, скорая помошь
На место происшествия выезжала бригада скорой помощи (архивное фото) Фото:

Водитель Toyota Camry 24 июля, возвращаясь домой в Талицу из Перми, врезался в стоящий КАМАЗ на трассе Екатеринбург-Тюмень, получил травмы и позднее скончался в больнице Верхней Пышмы. Мужчине было 69 лет, сообщили в областном УГИБДД.

«По предварительным данным, 69-летний водитель Toyota Camry ехал в направлении города Тюмень и врезался в стоящий на правой полосе дороги КАМАЗ. Пенсионера доставили в больницу Верхней Пышмы, где позднее он скончался. Мужчина жил в Талице», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66».

По данным силовиков, водитель грузовика стоял на дороге и подкачивал заднее левое колесо. Он поставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийную сигнализацию. В ДТП он не пострадал. Почему водитель иномарки врезался в стоящую на дороге машину, неизвестно, отметили в ведомстве.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не ездить в утомленном состоянии. При вынужденной остановке, оставляйте машину вне проезжей части», — резюмировали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП.

Водитель иномарки скончался в больнице
Водитель иномарки скончался в больнице
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Водитель Toyota Camry 24 июля, возвращаясь домой в Талицу из Перми, врезался в стоящий КАМАЗ на трассе Екатеринбург-Тюмень, получил травмы и позднее скончался в больнице Верхней Пышмы. Мужчине было 69 лет, сообщили в областном УГИБДД. «По предварительным данным, 69-летний водитель Toyota Camry ехал в направлении города Тюмень и врезался в стоящий на правой полосе дороги КАМАЗ. Пенсионера доставили в больницу Верхней Пышмы, где позднее он скончался. Мужчина жил в Талице», — пишет telegram-канал «Госавтоинспекция66». По данным силовиков, водитель грузовика стоял на дороге и подкачивал заднее левое колесо. Он поставил знак аварийной остановки, надел сигнальный жилет и включил аварийную сигнализацию. В ДТП он не пострадал. Почему водитель иномарки врезался в стоящую на дороге машину, неизвестно, отметили в ведомстве. «Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не ездить в утомленном состоянии. При вынужденной остановке, оставляйте машину вне проезжей части», — резюмировали в УГИБДД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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