Авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото)
На 185-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 24 июля в 15:30 водитель Toyota Camry въехал в стоящий КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу, где позднее он скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.
«По предварительный данным, водитель Toyota Camry врезался в стоящий на 185-м км КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, но там он скончался», — пояснили автоинспекторы.
Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП. О состоянии здоровья водителя КАМАЗа не сообщается.
ДТП произошло в 15:30
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