На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель иномарки въехал в КАМАЗ и погиб. Фото

24 июля 2023 в 21:57 Размер текста - 17 +

Авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU На 185-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 24 июля в 15:30 водитель Toyota Camry въехал в стоящий КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу, где позднее он скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительный данным, водитель Toyota Camry врезался в стоящий на 185-м км КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, но там он скончался», — пояснили автоинспекторы. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП. О состоянии здоровья водителя КАМАЗа не сообщается. ДТП произошло в 15:30 Фото: предоставлено УГИБДД по Свердловской области

На 185-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 24 июля в 15:30 водитель Toyota Camry въехал в стоящий КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу, где позднее он скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительный данным, водитель Toyota Camry врезался в стоящий на 185-м км КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, но там он скончался», — пояснили автоинспекторы. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП. О состоянии здоровья водителя КАМАЗа не сообщается.