На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель иномарки въехал в КАМАЗ и погиб. Фото

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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Авария произошла на 185-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень (архивное фото) Фото:

На 185-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 24 июля в 15:30 водитель Toyota Camry въехал в стоящий КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу, где позднее он скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительный данным, водитель Toyota Camry врезался в стоящий на 185-м км КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, но там он скончался», — пояснили автоинспекторы.

Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП. О состоянии здоровья водителя КАМАЗа не сообщается.

ДТП произошло в 15:30
ДТП произошло в 15:30
Фото:

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На 185-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 24 июля в 15:30 водитель Toyota Camry въехал в стоящий КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его отвезли в больницу, где позднее он скончался, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительный данным, водитель Toyota Camry врезался в стоящий на 185-м км КАМАЗ и получил тяжелые травмы. Его увезли в больницу, но там он скончался», — пояснили автоинспекторы. Сотрудники ведомства организовали проверку по факту ДТП. О состоянии здоровья водителя КАМАЗа не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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