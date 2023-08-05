В МИД России опровергли вброс о недовольстве послом Китая

В МИД России опровергли сообщение о том, что пребывание в стране китайского посла Чжан Ханьхуэя является нежелательным. Информация опубликована на сайте ведомства.
«Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс одного анонимного телеграм-канала, подхваченный впоследствии рядом других ресурсов, о том, что „в МИД РФ рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя“. Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что считают подобную информацию нагнетанием негативного информационного фона для дестабилизации сотрудничества между странами. По мнению МИДа России, взаимодействие с Китаем идет благополучно и с хорошими перспективами, поэтому может вызывать зависть недругов.
Ранее URA.RU сообщало, что посол Китая Ханьхуэй заявил о том, что западные страны не находятся в том статусе, чтобы давать указания Китаю по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта.
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