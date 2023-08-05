05 августа 2023

В МИД России опровергли вброс о недовольстве послом Китая

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МИД РФ назвало фейком и вбросом сообщения о якобы недовольстве послом Китая (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В МИД России опровергли сообщение о том, что пребывание в стране китайского посла Чжан Ханьхуэя является нежелательным. Информация опубликована на сайте ведомства.

«Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс одного анонимного телеграм-канала, подхваченный впоследствии рядом других ресурсов, о том, что „в МИД РФ рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя“. Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве добавили, что считают подобную информацию нагнетанием негативного информационного фона для дестабилизации сотрудничества между странами. По мнению МИДа России, взаимодействие с Китаем идет благополучно и с хорошими перспективами, поэтому может вызывать зависть недругов.

Ранее URA.RU сообщало, что посол Китая Ханьхуэй заявил о том, что западные страны не находятся в том статусе, чтобы давать указания Китаю по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта.

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В МИД России опровергли сообщение о том, что пребывание в стране китайского посла Чжан Ханьхуэя является нежелательным. Информация опубликована на сайте ведомства. «Обратили внимание на сегодняшний провокационный и, естественно, недостоверный вброс одного анонимного телеграм-канала, подхваченный впоследствии рядом других ресурсов, о том, что „в МИД РФ рассматривают вопрос, в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя“. Это безусловный фейк, ничего подобного в МИД никто не рассматривает и рассматривать не собирается», — говорится в сообщении МИД России. В ведомстве добавили, что считают подобную информацию нагнетанием негативного информационного фона для дестабилизации сотрудничества между странами. По мнению МИДа России, взаимодействие с Китаем идет благополучно и с хорошими перспективами, поэтому может вызывать зависть недругов. Ранее URA.RU сообщало, что посол Китая Ханьхуэй заявил о том, что западные страны не находятся в том статусе, чтобы давать указания Китаю по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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