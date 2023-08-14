Писателю Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

Ранее Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот»
Писателю, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя.
«Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы, ее приводит РИА Новости. Отмечается, что это связано с тем, что Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Этот отряд занимается военно-политической работой.
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