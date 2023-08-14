Писателю Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

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Презентация Новой Евразии. Тюмень, прилепин захар
Ранее Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот» Фото:

Писателю, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя.

«Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы, ее приводит РИА Новости. Отмечается, что это связано с тем, что Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Этот отряд занимается военно-политической работой.

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Писателю, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя. «Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы, ее приводит РИА Новости. Отмечается, что это связано с тем, что Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Этот отряд занимается военно-политической работой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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