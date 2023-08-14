Писателю Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии

14 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Ранее Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Писателю, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя. «Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы, ее приводит РИА Новости. Отмечается, что это связано с тем, что Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Этот отряд занимается военно-политической работой.

Писателю, сопредседателю партии «Справедливая Россия — За Правду» Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба писателя. «Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — говорится в сообщении пресс-службы, ее приводит РИА Новости. Отмечается, что это связано с тем, что Прилепин был назначен заместителем командира полка особого назначения «Оплот». Этот отряд занимается военно-политической работой.