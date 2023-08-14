В соцсетях россиян призвали закупаться лекарствами, отпускаемыми по рецепту

Минздрав: новые правила продажи рецептурных лекарств не повлияют на их доступность

14 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Новые правила не снизят доступность рецептурных лекарств Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях россиян призвали делать запасы необходимых рецептурных лекарств. Авторы сообщений заявляют, что изменения в продаже препаратов якобы отразятся на их доступности. Однако в Минздраве России и аптеке «Радуга» отметили, что изменения коснутся только работы фармацевтов. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. С 1 сентября изменится порядок продажи препаратов строгого учета и льготных лекарств. При покупке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. В аптеке «Радуга» корреспонденту URA.RU не подтвердили, что нововведения повлияют на продажи. Там рассказали, что на данный момент повышенного спроса на рецептурные препараты не наблюдается. «Нет никакого ажиотажа», — отметили в организации. Минздрав России в пятницу в своем официальном telegram-канале пояснил, что вступающие в силу новые правила не снизят доступность рецептурных препаратов. Изменения коснутся исключительно работы фармацевтов. «Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких „новых“ или „особенных“ форм рецептов для этого не потребуется. <…> Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан», — говорится в сообщении ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В соцсетях россиян призвали делать запасы необходимых рецептурных лекарств. Авторы сообщений заявляют, что изменения в продаже препаратов якобы отразятся на их доступности. Однако в Минздраве России и аптеке «Радуга» отметили, что изменения коснутся только работы фармацевтов. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. С 1 сентября изменится порядок продажи препаратов строгого учета и льготных лекарств. При покупке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта. В аптеке «Радуга» корреспонденту URA.RU не подтвердили, что нововведения повлияют на продажи. Там рассказали, что на данный момент повышенного спроса на рецептурные препараты не наблюдается. «Нет никакого ажиотажа», — отметили в организации. Минздрав России в пятницу в своем официальном telegram-канале пояснил, что вступающие в силу новые правила не снизят доступность рецептурных препаратов. Изменения коснутся исключительно работы фармацевтов. «Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких „новых“ или „особенных“ форм рецептов для этого не потребуется. <…> Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы сотрудников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан», — говорится в сообщении ведомства.