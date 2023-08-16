Муж Блиновской признался, что закрыл не все бизнесы после ареста супруги. Видео

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Алексей Блиновский заявил, что семейное имущество находится под арестом Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

У супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, остались действующие бизнес-проекты. Об этом сообщил сам мужчина после выхода из зала суда.

«Я пока продолжаю работать, у меня есть несколько бизнес-проектов. Я надеюсь, мы решим как-то сложившуюся ситуацию, и они продолжат работу», — заявил Блиновский в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что семейное имущество находится под арестом.

Ранее судья Нина Шарапова объявила, что Елена Блиновская остается под домашним арестом. Блогера обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста Блиновская оплатила 30 миллионов рублей. Блогер будет под домашним арестом до 26 октября.

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У супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, остались действующие бизнес-проекты. Об этом сообщил сам мужчина после выхода из зала суда. «Я пока продолжаю работать, у меня есть несколько бизнес-проектов. Я надеюсь, мы решим как-то сложившуюся ситуацию, и они продолжат работу», — заявил Блиновский в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что семейное имущество находится под арестом. Ранее судья Нина Шарапова объявила, что Елена Блиновская остается под домашним арестом. Блогера обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста Блиновская оплатила 30 миллионов рублей. Блогер будет под домашним арестом до 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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