Муж Блиновской признался, что закрыл не все бизнесы после ареста супруги. Видео

16 августа 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский заявил, что семейное имущество находится под арестом Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую У супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, остались действующие бизнес-проекты. Об этом сообщил сам мужчина после выхода из зала суда. «Я пока продолжаю работать, у меня есть несколько бизнес-проектов. Я надеюсь, мы решим как-то сложившуюся ситуацию, и они продолжат работу», — заявил Блиновский в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что семейное имущество находится под арестом. Ранее судья Нина Шарапова объявила, что Елена Блиновская остается под домашним арестом. Блогера обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает « Дни.ру» . После ареста Блиновская оплатила 30 миллионов рублей. Блогер будет под домашним арестом до 26 октября.

У супруга блогера Елены Блиновской, Алексея Блиновского, остались действующие бизнес-проекты. Об этом сообщил сам мужчина после выхода из зала суда. «Я пока продолжаю работать, у меня есть несколько бизнес-проектов. Я надеюсь, мы решим как-то сложившуюся ситуацию, и они продолжат работу», — заявил Блиновский в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что семейное имущество находится под арестом. Ранее судья Нина Шарапова объявила, что Елена Блиновская остается под домашним арестом. Блогера обвинили в неуплате налогов, она должна была оплатить почти миллиард рублей, передает «Дни.ру». После ареста Блиновская оплатила 30 миллионов рублей. Блогер будет под домашним арестом до 26 октября.