«Нагадил и обоссался»: Куклачев высказался о санкциях Зеленского

Куклачев прокомментировал санкции, введенные против него Зеленским
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Куклачев заявил, что Зеленский хуже кошки
Куклачев заявил, что Зеленский хуже кошки Фото:

Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев резко отреагировал на введенные против него украинским лидером Владимиром Зеленским санкции. Он изначально хотел сравнить его с котом, который «нагадил и обоссался», однако передумал, объяснив это уважением к животным. Он заявил, что не готов ассоциировать главу Украины с кошками, потому что считает их слишком милыми существами.

«Коты — это наша любовь. Мы [их] обожаем — я не хочу Зеленского сравнивать с котом. Зеленский — гнида в шерсти кота. Если бы он оказался — мы бы задавили его, задушили и размазали всмятку», — заявил Куклачев, комментируя введенные против него ограничения. Его слова приводит telegram-канал Mash. Авторы канала уточнили, что в ближайшие 10 лет Куклачеву запрещен въезд в Украину, а также ведение бизнеса и любой медиа-деятельности на ее территории.

Сегодня, 18 апреля, Зеленский ввел санкции против 20 российских артистов и спортсменов, подписав указ, разработанный Советом национальной безопасности и обороны Украины. В список вошли певцы SHAMAN, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, актриса Ирина Апексимова, балетмейстер Николай Цискаридзе, режиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев и фехтовальщица Софья Великая. Санкции действуют в течение десяти лет и включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу интеллектуальной собственности и лишение госнаград, передает MK.RU.

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Российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев резко отреагировал на введенные против него украинским лидером Владимиром Зеленским санкции. Он изначально хотел сравнить его с котом, который «нагадил и обоссался», однако передумал, объяснив это уважением к животным. Он заявил, что не готов ассоциировать главу Украины с кошками, потому что считает их слишком милыми существами. «Коты — это наша любовь. Мы [их] обожаем — я не хочу Зеленского сравнивать с котом. Зеленский — гнида в шерсти кота. Если бы он оказался — мы бы задавили его, задушили и размазали всмятку», — заявил Куклачев, комментируя введенные против него ограничения. Его слова приводит telegram-канал Mash. Авторы канала уточнили, что в ближайшие 10 лет Куклачеву запрещен въезд в Украину, а также ведение бизнеса и любой медиа-деятельности на ее территории. Сегодня, 18 апреля, Зеленский ввел санкции против 20 российских артистов и спортсменов, подписав указ, разработанный Советом национальной безопасности и обороны Украины. В список вошли певцы SHAMAN, Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, актриса Ирина Апексимова, балетмейстер Николай Цискаридзе, режиссер Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев и фехтовальщица Софья Великая. Санкции действуют в течение десяти лет и включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, запрет на передачу интеллектуальной собственности и лишение госнаград, передает MK.RU.
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