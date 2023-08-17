Залужный отчитался о ходе контрнаступления перед главкомом НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обстановку на фронте и потребности украинской армии. О прошедшем разговоре украинский главком сообщил в соцсети.
«Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ», — сообщил Залужный в своем telegram-канале. Во время диалога стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили вопрос касаемо дронов, противодействия российским беспилотникам и наращивание украинских возможностей в данном направлении.
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