Залужный отчитался о ходе контрнаступления перед главкомом НАТО

17 августа 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Залужный обсудил с американским партнером обстановку на фронте и потребности ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обстановку на фронте и потребности украинской армии. О прошедшем разговоре украинский главком сообщил в соцсети. «Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ», — сообщил Залужный в своем telegram-канале. Во время диалога стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили вопрос касаемо дронов, противодействия российским беспилотникам и наращивание украинских возможностей в данном направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли обстановку на фронте и потребности украинской армии. О прошедшем разговоре украинский главком сообщил в соцсети. «Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ», — сообщил Залужный в своем telegram-канале. Во время диалога стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о встрече с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. Стороны обсудили вопрос касаемо дронов, противодействия российским беспилотникам и наращивание украинских возможностей в данном направлении.