В Бундестаге высказались против военной поддержки Украины

18 августа 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Киев будет получать миллиарды евро ежегодно, если парламент ФРГ поддержит инициативу о дотациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии намерены выделять Украине по пять миллиардов евро ежегодно. Правительство страны уже заложило средства в бюджет до 2027 года. Теперь эту инициативу должен утвердить парламент. С резкой критикой проекта выступил депутат Бундестага Евгений Шмидт. «Естественно, [я] проголосую против. Никакой поддержки — ни военной, ни финансовой — коррумпированному украинскому режиму не должно быть. <…> Германская экономика сама находится в тяжелом состоянии. Поэтому о какой поддержке может идти речь, если самим остро необходимы эти средства?» — пояснил свою позицию Евгений Шмидт в интервью «Известиям». По данным Минфина ФРГ, с начала спецоперации Киев получил от Берлина приблизительно 22 миллиарда евро. По мнению Шмидта, сумма на самом деле может быть еще больше. Он считает, что конфликт и антироссийские санкции продолжают «бестолково сжигать огромные средства» стран коллективного Запада. «Нам нужно срочно пересмотреть санкционную политику (в отношении России — прим. URA.RU), которая бьет по экономике Германии. Нужно налаживать нормальные конструктивные отношения с РФ», — подчеркнул депутат. Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий. На данный момент Германия является лидером среди стран ЕС по поставкам Киеву вооружения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Германии намерены выделять Украине по пять миллиардов евро ежегодно. Правительство страны уже заложило средства в бюджет до 2027 года. Теперь эту инициативу должен утвердить парламент. С резкой критикой проекта выступил депутат Бундестага Евгений Шмидт. «Естественно, [я] проголосую против. Никакой поддержки — ни военной, ни финансовой — коррумпированному украинскому режиму не должно быть. <…> Германская экономика сама находится в тяжелом состоянии. Поэтому о какой поддержке может идти речь, если самим остро необходимы эти средства?» — пояснил свою позицию Евгений Шмидт в интервью «Известиям». По данным Минфина ФРГ, с начала спецоперации Киев получил от Берлина приблизительно 22 миллиарда евро. По мнению Шмидта, сумма на самом деле может быть еще больше. Он считает, что конфликт и антироссийские санкции продолжают «бестолково сжигать огромные средства» стран коллективного Запада. «Нам нужно срочно пересмотреть санкционную политику (в отношении России — прим. URA.RU), которая бьет по экономике Германии. Нужно налаживать нормальные конструктивные отношения с РФ», — подчеркнул депутат. Ранее Украина и Германия подписали декларацию об усилении сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Документ означает консультационную помощь Берлина в таможенной политике, мониторинге финансовых рынков, управлении инвестициями, а также приватизации государственных предприятий. На данный момент Германия является лидером среди стран ЕС по поставкам Киеву вооружения.