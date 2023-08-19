Business Insider: ВСУ заканчивают обучение на Abrams в ФРГ

Мартин О’Доннелл заявил, что дополнительное обучение ВСУ продлится до осени Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы завершают курс обучения по управлению американскими танками Abrams в Германии. Об этом сообщил представитель сухопутных войск США в Европе и Африке, полковник Мартин О’Доннелл. По его словам, солдаты ВСУ не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные киевскому режиму машины не будут готовы к отправке.

«Около 200 украинцев только что завершили один из последних этапов своей 12-недельной учебной программы — общевойсковые и батальонные боевые учения на полигоне Хоэнфельс», — заявил О’Доннелл. Его слова приводит Business Insider .

О’Доннелл отметил, что киевский режим хочет, чтобы бойцы ВСУ оставались в ФРГ до момента, пока 31 танк Abrams не будет готов к отправке. Он подчеркнул, что дополнительное обучение будет длиться несколько недель, оно закончится осенью.

Ранее начальник отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Пентагон одобрил отправку ВСУ первой партии танков Abrams. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что киевский режим пойдет в новую фазу контрнаступления с использованием машин Abrams.