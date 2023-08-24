Минприроды планирует усилить охрану «Вишерского» заповедника из-за свердловских браконьеров

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Охрану планируют усилить из-за нашествия браконьеров из Свердловской области Фото:

Минприроды РФ опубликовало проект новых границ охранной зоны «Вишерского» заповедника. Это связано с массовым незаконным проникновением на территорию резервата со стороны Свердловской области. Об этом следует из пояснительной записки к проекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Северная и восточная границы заповедника, совпадающие с границей Республики Коми и Свердловской области, охранной зоны не имеют. Посещение восточных склонов, относящихся к Свердловской области, ничем не ограничивается. При таком положении большинство незаконных проникновений в заповедник происходит именно из Свердловской области», — указано в пояснительной записке.

Согласно проекту Минприроды, новые границы позволят улучшить охрану «Вишерского» заповедника, а также способствуют сохранению биологического разнообразия. Рядом с планируемыми границами охранной зоны нет населенных пунктов, поэтому проект не вызовет недовольства у местных, говорится в пояснительной записке.

Ранее в «Вишерском» заповеднике впервые запустили речные трамваи. Посетители смогут проплыть вверх по реке Вишере, посетить кордоны «Вишерского» и несколько урочищ.

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Минприроды РФ опубликовало проект новых границ охранной зоны «Вишерского» заповедника. Это связано с массовым незаконным проникновением на территорию резервата со стороны Свердловской области. Об этом следует из пояснительной записки к проекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Северная и восточная границы заповедника, совпадающие с границей Республики Коми и Свердловской области, охранной зоны не имеют. Посещение восточных склонов, относящихся к Свердловской области, ничем не ограничивается. При таком положении большинство незаконных проникновений в заповедник происходит именно из Свердловской области», — указано в пояснительной записке. Согласно проекту Минприроды, новые границы позволят улучшить охрану «Вишерского» заповедника, а также способствуют сохранению биологического разнообразия. Рядом с планируемыми границами охранной зоны нет населенных пунктов, поэтому проект не вызовет недовольства у местных, говорится в пояснительной записке. Ранее в «Вишерском» заповеднике впервые запустили речные трамваи. Посетители смогут проплыть вверх по реке Вишере, посетить кордоны «Вишерского» и несколько урочищ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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