Олимпийская чемпионка Носкова стала доверенным лицом губернатора Моора

28 августа 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Луиза Носкова будет поддерживать Моора на губернаторских выборах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова стала доверенным лицом губернатора Тюменской области Александра Моора, который 10 сентября постарается переизбраться на новый срок. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Согласно документу, в список доверенных лиц кандидата в губернаторы вошли такие известные тюменцы как: автор идеи акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, народный учитель РФ Ольга Ройтблат, чемпион мира по борьбе Владимир Чебоксаров. Всего в списке 69 представителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова стала доверенным лицом губернатора Тюменской области Александра Моора, который 10 сентября постарается переизбраться на новый срок. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. Согласно документу, в список доверенных лиц кандидата в губернаторы вошли такие известные тюменцы как: автор идеи акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, народный учитель РФ Ольга Ройтблат, чемпион мира по борьбе Владимир Чебоксаров. Всего в списке 69 представителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).