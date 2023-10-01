Бойцы ВСУ пожаловались на трупы сослуживцев в окопах

02 октября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты жалуются, что в окопах им приходится находиться вместе с трупами сослуживцев Фото: Официальный портал Киева На позициях под Артемовском в окопах лежат трупы украинских военнослужащих, которые не успевают убирать. На это пожаловался пленный украинец из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко. «На позиции, когда мы заходили в окопы, там были трупы украинских солдат, уже начинавшие разлагаться. По времени им где-то по три-четыре месяца», — передает РИА новости слова Мельниченко. По мнению пленного украинского военнослужащего, командование ВСУ отправило их на убой, чтобы показать, как Украина занимает под контроль новые территории. Он добавил, что российская армия не стала занимать эти позиции из-за их неудобства. Другой украинский солдат также подтвердил слова своего сослуживца о больших потерях ВСУ и трупах в окопах. Ранее основатель ЧВК «Моцарт» говорил о том, что украинцы несут огромные потери под Артемовском. По его мнению, это связано с плохой подготовкой новобранцев ВСУ.

На позициях под Артемовском в окопах лежат трупы украинских военнослужащих, которые не успевают убирать. На это пожаловался пленный украинец из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Виталий Мельниченко. «На позиции, когда мы заходили в окопы, там были трупы украинских солдат, уже начинавшие разлагаться. По времени им где-то по три-четыре месяца», — передает РИА новости слова Мельниченко. По мнению пленного украинского военнослужащего, командование ВСУ отправило их на убой, чтобы показать, как Украина занимает под контроль новые территории. Он добавил, что российская армия не стала занимать эти позиции из-за их неудобства. Другой украинский солдат также подтвердил слова своего сослуживца о больших потерях ВСУ и трупах в окопах. Ранее основатель ЧВК «Моцарт» говорил о том, что украинцы несут огромные потери под Артемовском. По его мнению, это связано с плохой подготовкой новобранцев ВСУ.