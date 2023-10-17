Журналист CBS раскрыл истинное отношение Байдена к конфликтам на Украине и в Израиле

FoxNews: журналист CBS заметил усталость Байдена от СВО и войны в Израиле
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден устал от конфликта на Украине и в Израиле Фото:

У президента США Джо Байдена видны признаки усталости от СВО и войны в Израиле. Подобное заметил ведущий CBS Скотт Пелли, беря интервью у Байдена на фоне израильского конфликта.

«Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это», — передает мнение Пелли FoxNews. Телеканал отмечает, что стратеги Демократической партии и обозреватели СМИ обеспокоены преклонным возрастом Байдена. Избиратели также встревожены этим.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» потому, что на данный момент у Америки некомпетентный лидер. По словам Трампа, Байден хорош только в использовании правосудия в качестве оружия против оппонентов. Сторонники нынешнего президента США проигрывают на выборах в конгресс, Демократическая партия терпит неудачи, передают «Дни.ру».

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У президента США Джо Байдена видны признаки усталости от СВО и войны в Израиле. Подобное заметил ведущий CBS Скотт Пелли, беря интервью у Байдена на фоне израильского конфликта. «Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это», — передает мнение Пелли FoxNews. Телеканал отмечает, что стратеги Демократической партии и обозреватели СМИ обеспокоены преклонным возрастом Байдена. Избиратели также встревожены этим. Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» потому, что на данный момент у Америки некомпетентный лидер. По словам Трампа, Байден хорош только в использовании правосудия в качестве оружия против оппонентов. Сторонники нынешнего президента США проигрывают на выборах в конгресс, Демократическая партия терпит неудачи, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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