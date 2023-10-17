Журналист CBS раскрыл истинное отношение Байдена к конфликтам на Украине и в Израиле

FoxNews: журналист CBS заметил усталость Байдена от СВО и войны в Израиле

17 октября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Джо Байден устал от конфликта на Украине и в Израиле Фото: Official White House / Erin Scott У президента США Джо Байдена видны признаки усталости от СВО и войны в Израиле. Подобное заметил ведущий CBS Скотт Пелли, беря интервью у Байдена на фоне израильского конфликта. «Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это», — передает мнение Пелли FoxNews . Телеканал отмечает, что стратеги Демократической партии и обозреватели СМИ обеспокоены преклонным возрастом Байдена. Избиратели также встревожены этим. Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» потому, что на данный момент у Америки некомпетентный лидер. По словам Трампа, Байден хорош только в использовании правосудия в качестве оружия против оппонентов. Сторонники нынешнего президента США проигрывают на выборах в конгресс, Демократическая партия терпит неудачи, передают «Дни.ру».

У президента США Джо Байдена видны признаки усталости от СВО и войны в Израиле. Подобное заметил ведущий CBS Скотт Пелли, беря интервью у Байдена на фоне израильского конфликта. «Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это», — передает мнение Пелли FoxNews. Телеканал отмечает, что стратеги Демократической партии и обозреватели СМИ обеспокоены преклонным возрастом Байдена. Избиратели также встревожены этим. Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения» потому, что на данный момент у Америки некомпетентный лидер. По словам Трампа, Байден хорош только в использовании правосудия в качестве оружия против оппонентов. Сторонники нынешнего президента США проигрывают на выборах в конгресс, Демократическая партия терпит неудачи, передают «Дни.ру».