Миллер: объем поставок газа в Китай выходит на уровень экспорта в Европу

Поставки российского газа в Китай в скором времени могут достичь уровня экспорта в Западную Европу, который был до санкций против РФ. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.
«Трубопроводные поставки [газа] в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал Алексей Миллер. Его слова приводит журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа для КНР. По данным пресс-службы компании, заявка Китая на предоставление газа по трубопроводу «Сила Сибири» превысила контрактные обязательства, передает RT.
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