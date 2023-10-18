Миллер: объем поставок газа в Китай выходит на уровень экспорта в Европу 18 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + Алексей Миллер оценил объем поставок газа в Китай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поставки российского газа в Китай в скором времени могут достичь уровня экспорта в Западную Европу, который был до санкций против РФ. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. «Трубопроводные поставки [газа] в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал Алексей Миллер. Его слова приводит журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале. Ранее сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа для КНР. По данным пресс-службы компании, заявка Китая на предоставление газа по трубопроводу «Сила Сибири» превысила контрактные обязательства, передает RT. Поставки российского газа в Китай в скором времени могут достичь уровня экспорта в Западную Европу, который был до санкций против РФ. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. «Трубопроводные поставки [газа] в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал Алексей Миллер. Его слова приводит журналист Павел Зарубин у себя в telegram-канале. Ранее сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа для КНР. По данным пресс-службы компании, заявка Китая на предоставление газа по трубопроводу «Сила Сибири» превысила контрактные обязательства, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям