21 октября 2023

RUSI: Украине придется готовиться к мощным ударам по критической инфраструктуре

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Украина опасается ударов ВС РФ по критической инфраструктуре, считает Джек Уотлинг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Удары Вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины представляют большую угрозу. Об этом заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

«Украине следует готовиться к тяжелой зиме. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — заявил Джек Уотлинг.

По словам научного сотрудника, за последний год Россия на предприятиях оборонно-промышленного комплекса создала множество ракет дальнего радиуса действия. Материальное обеспечение РФ позволяет быстро наращивать боеприпасы в то время, как у Украины и стран Запада низкие темпы производства вооружения, добавил Джек Уотлинг.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево вблизи Кривого Рога. Также российское ПВО сбило несколько самолетов и вертолет ВСУ.

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Удары Вооруженных сил России по критической инфраструктуре Украины представляют большую угрозу. Об этом заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг. «Украине следует готовиться к тяжелой зиме. Грядущие российские удары по критической национальной инфраструктуре Украины остаются угрозой стратегического масштаба», — заявил Джек Уотлинг. По словам научного сотрудника, за последний год Россия на предприятиях оборонно-промышленного комплекса создала множество ракет дальнего радиуса действия. Материальное обеспечение РФ позволяет быстро наращивать боеприпасы в то время, как у Украины и стран Запада низкие темпы производства вооружения, добавил Джек Уотлинг. Ранее российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево вблизи Кривого Рога. Также российское ПВО сбило несколько самолетов и вертолет ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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