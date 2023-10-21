ВС РФ разбомбили склады с топливом на аэродроме ВСУ в Кривом Роге

Авиация Украины потеряла несколько единиц техники (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Склады боеприпасов и топлива Воздушных сил Украины уничтожены на аэродроме Долгинцево вблизи Кривого Рога. Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, средствами российской ПВО были сбиты самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8, принадлежащие ВСУ. Все эти потери авиация Украины понесла в течение последних суток.
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