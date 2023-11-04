Около сотни российских туристов застряло в Китае

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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта "Кольцово". Екатеринбург, зеленый коридор, таможня, пересечение границы
Погодные условия помешали 100 российским туристам Фото:

Порядка ста российских туристов ожидают на китайской таможне в Хэйхэ возможности возвращения в Благовещенск из-за сложной гидрологической ситуации на реке Амур. Об этом сообщили в минэкономразвития Приамурья.

«По данным на середину дня 4 ноября, на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан», — заявлено на официальном сайте министерства. Там добавили, что в связи с ухудшением погодных условий и переходом на перевозку на судах на воздушной подушке, международные пассажирские перевозки в направлении Благовещенска-Хэйхэ остаются затруднительными.

Правительство Амурской области совместно с китайскими властями в Хэйхэ решают возникающие вопросы. Пассажирам рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку, заключили в региональном минэкономразвития.

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Порядка ста российских туристов ожидают на китайской таможне в Хэйхэ возможности возвращения в Благовещенск из-за сложной гидрологической ситуации на реке Амур. Об этом сообщили в минэкономразвития Приамурья. «По данным на середину дня 4 ноября, на пункте пропуска Хэйхэ находится порядка 100 российских граждан», — заявлено на официальном сайте министерства. Там добавили, что в связи с ухудшением погодных условий и переходом на перевозку на судах на воздушной подушке, международные пассажирские перевозки в направлении Благовещенска-Хэйхэ остаются затруднительными. Правительство Амурской области совместно с китайскими властями в Хэйхэ решают возникающие вопросы. Пассажирам рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку, заключили в региональном минэкономразвития.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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