Глава ФНС заявил о признаках нелегальных схем в пивной и табачной отраслях

Глава ФНС Егоров: в РФ есть признаки нелегальных схем на рынках табака и пива

21 ноября 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

В ФНС знают, как утроены нелегальные схемы в табачной и пивной отраслях Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) фиксируют в России признаки использования схем уклонения от налогов в сегменте производства и реализации табачной и пивной продукций. Об этом сообщил глава налогового ведомства Даниил Егоров. «Мы работаем с данными по поставкам сырья для табака и его производным и прекрасно понимаем, сколько из этого должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — отметил Даниил Егоров в интервью РБК. На вопрос — присутствуют ли признаки нелегальных схем на рынке пива, собеседник издания ответил утвердительно. Ранее ФНС при поддержке Федеральной службы безопасности выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками. По словам источника, близкого к структурам, с 2020 года более 40% легально произведенного медспирта попадает в теневой сектор экономики.

Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) фиксируют в России признаки использования схем уклонения от налогов в сегменте производства и реализации табачной и пивной продукций. Об этом сообщил глава налогового ведомства Даниил Егоров. «Мы работаем с данными по поставкам сырья для табака и его производным и прекрасно понимаем, сколько из этого должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — отметил Даниил Егоров в интервью РБК. На вопрос — присутствуют ли признаки нелегальных схем на рынке пива, собеседник издания ответил утвердительно. Ранее ФНС при поддержке Федеральной службы безопасности выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками. По словам источника, близкого к структурам, с 2020 года более 40% легально произведенного медспирта попадает в теневой сектор экономики.