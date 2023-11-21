Глава ФНС заявил о признаках нелегальных схем в пивной и табачной отраслях

Глава ФНС Егоров: в РФ есть признаки нелегальных схем на рынках табака и пива
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., здание, фнс россии по тюменской области
В ФНС знают, как утроены нелегальные схемы в табачной и пивной отраслях Фото:

Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) фиксируют в России признаки использования схем уклонения от налогов в сегменте производства и реализации табачной и пивной продукций. Об этом сообщил глава налогового ведомства Даниил Егоров.

«Мы работаем с данными по поставкам сырья для табака и его производным и прекрасно понимаем, сколько из этого должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — отметил Даниил Егоров в интервью РБК. На вопрос — присутствуют ли признаки нелегальных схем на рынке пива, собеседник издания ответил утвердительно.

Ранее ФНС при поддержке Федеральной службы безопасности выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками. По словам источника, близкого к структурам, с 2020 года более 40% легально произведенного медспирта попадает в теневой сектор экономики.

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Специалисты Федеральной налоговой службы (ФНС) фиксируют в России признаки использования схем уклонения от налогов в сегменте производства и реализации табачной и пивной продукций. Об этом сообщил глава налогового ведомства Даниил Егоров. «Мы работаем с данными по поставкам сырья для табака и его производным и прекрасно понимаем, сколько из этого должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — отметил Даниил Егоров в интервью РБК. На вопрос — присутствуют ли признаки нелегальных схем на рынке пива, собеседник издания ответил утвердительно. Ранее ФНС при поддержке Федеральной службы безопасности выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками. По словам источника, близкого к структурам, с 2020 года более 40% легально произведенного медспирта попадает в теневой сектор экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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