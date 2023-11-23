Минобороны: ВСУ потеряли почти 300 солдат на провальном наступлении в Донбассе

23 ноября 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили три танка украинцев на донецком направлении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате отражения двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении были ликвидированы 280 украинских военнослужащих, три танка и БМП. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка ДНР», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что общие потери украинцев составили 280 военных убитыми и ранеными, три танка и БМП, а также четыре пикапа. Кроме того, на данном участке фронта были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области, передает RT. К тому же, был поражен узел связи на аэродроме. Несколько штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

В результате отражения двух атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении были ликвидированы 280 украинских военнослужащих, три танка и БМП. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка ДНР», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что общие потери украинцев составили 280 военных убитыми и ранеными, три танка и БМП, а также четыре пикапа. Кроме того, на данном участке фронта были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие «Гиацинт» и три гаубицы Д-30. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области, передает RT. К тому же, был поражен узел связи на аэродроме. Несколько штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.