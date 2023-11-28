У минобороны Украины нет плана на 2024 год: главное к вечеру 28 ноября

Депутат Рады Арахамия: ВСУ не имеют плана дальнейших боевых действий
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ВСУ не имеют плана дальнейших боевых действий в 2024 году, уточнил Давид Арахамия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине ни у кого нет плана дальнейших боевых действий на 2024 года, в том числе и у минобороны страны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 ноября.

  • На Украине уже долгое время ждут плана дальнейших военных действий, но его ни у кого нет, заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. За несколько дней до этого аналогичную мысль озвучивал и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
  • ВСУ нанесли удар по селу Пороз в Белгородской области. Спустя несколько часов украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в том же регионе. В ходе двух атак никто не пострадал.
  • В подконтрольной Украине части Херсона прозвучали взрывы. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
  • В ходе СВО российские военные поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, а также три радиолокационные станции обнаружения воздушных, морских и наземных объектов. Об этом сообщает Пятый канал.
  • Российские солдаты заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска на донецком направлении, утонили в Минобороны РФ. В районе населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка также были отражены три украинские атаки. ВСУ потерпели поражение и на южно-донецком направлении, в районе населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Там Киев потерял до 75 бойцов.
  • На купянском направлении российские военные из группировки «Западный» отразили четыре атаки в районе Синьковки. ВСУ потеряли до 30 человек на этом фронтовом участке.
  • Бойцы РФ на краснолиманском направлении поразили ВСУ в районе Торское и Григоровка. В ходе боев противник потерял до 40 человек.
  • Также атака украинских солдат была отражена в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Российские солдаты действовали при поддержке авиации и артиллерии. Украина потерпела поражение недалеко от Работино и Малая Токмачка на запорожском направлении.
  • Киев потерял до 40 военнослужащих на херсонском направлении. Также ВСУ лишились артиллерийской установки «Гвоздика».

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На Украине ни у кого нет плана дальнейших боевых действий на 2024 года, в том числе и у минобороны страны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 ноября.
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