У минобороны Украины нет плана на 2024 год: главное к вечеру 28 ноября

Депутат Рады Арахамия: ВСУ не имеют плана дальнейших боевых действий

28 ноября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

ВСУ не имеют плана дальнейших боевых действий в 2024 году, уточнил Давид Арахамия Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине ни у кого нет плана дальнейших боевых действий на 2024 года, в том числе и у минобороны страны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 ноября. На Украине уже долгое время ждут плана дальнейших военных действий, но его ни у кого нет, заявил депутат Верховной Рады Давид Арахамия. За несколько дней до этого аналогичную мысль озвучивал и главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

ВСУ нанесли удар по селу Пороз в Белгородской области. Спустя несколько часов украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка в том же регионе. В ходе двух атак никто не пострадал.

В подконтрольной Украине части Херсона прозвучали взрывы. Об этом заявил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В ходе СВО российские военные поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников, а также три радиолокационные станции обнаружения воздушных, морских и наземных объектов. Об этом сообщает Пятый канал.

Российские солдаты заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска на донецком направлении, утонили в Минобороны РФ. В районе населенных пунктов Часов Яр, Клещеевка и Георгиевка также были отражены три украинские атаки. ВСУ потерпели поражение и на южно-донецком направлении, в районе населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Там Киев потерял до 75 бойцов.

На купянском направлении российские военные из группировки «Западный» отразили четыре атаки в районе Синьковки. ВСУ потеряли до 30 человек на этом фронтовом участке.

Бойцы РФ на краснолиманском направлении поразили ВСУ в районе Торское и Григоровка. В ходе боев противник потерял до 40 человек.

Также атака украинских солдат была отражена в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области. Российские солдаты действовали при поддержке авиации и артиллерии. Украина потерпела поражение недалеко от Работино и Малая Токмачка на запорожском направлении.

Киев потерял до 40 военнослужащих на херсонском направлении. Также ВСУ лишились артиллерийской установки «Гвоздика».

На Украине ни у кого нет плана дальнейших боевых действий на 2024 года, в том числе и у минобороны страны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 28 ноября.