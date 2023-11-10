10 ноября 2023

Экс-разведчик Риттер: Россия готовит удары по ВСУ роями дронов

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Боевая эффективность дронов, работающих роем, может быть в разы выше даже артиллерии Фото:
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Российские военные планируют ударить по ВСУ роями дронов. Такое предположение сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Ask The Inspector. По его словам, к таким видам вооружения западные армии еще не готовы.

По данным Риттера, боевая эффективность дронов, работающих роем, может быть в разы выше даже артиллерии. Они способны подрывать боевую технику и живую силу противника.

Ранее RT сообщал о разработках «Ростеха» по созданию беспилотников, которые смогут наносить удары по противнику в составе роя. Сейчас новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО.

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Российские военные планируют ударить по ВСУ роями дронов. Такое предположение сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер. «У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Ask The Inspector. По его словам, к таким видам вооружения западные армии еще не готовы. По данным Риттера, боевая эффективность дронов, работающих роем, может быть в разы выше даже артиллерии. Они способны подрывать боевую технику и живую силу противника. Ранее RT сообщал о разработках «Ростеха» по созданию беспилотников, которые смогут наносить удары по противнику в составе роя. Сейчас новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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