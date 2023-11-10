Экс-разведчик Риттер: Россия готовит удары по ВСУ роями дронов

Российские военные планируют ударить по ВСУ роями дронов. Такое предположение сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Ask The Inspector. По его словам, к таким видам вооружения западные армии еще не готовы.
По данным Риттера, боевая эффективность дронов, работающих роем, может быть в разы выше даже артиллерии. Они способны подрывать боевую технику и живую силу противника.
Ранее RT сообщал о разработках «Ростеха» по созданию беспилотников, которые смогут наносить удары по противнику в составе роя. Сейчас новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО.
Российские военные планируют ударить по ВСУ роями дронов. Такое предположение сделал бывший разведчик армии США Скотт Риттер. «У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Ask The Inspector. По его словам, к таким видам вооружения западные армии еще не готовы. По данным Риттера, боевая эффективность дронов, работающих роем, может быть в разы выше даже артиллерии. Они способны подрывать боевую технику и живую силу противника. Ранее RT сообщал о разработках «Ростеха» по созданию беспилотников, которые смогут наносить удары по противнику в составе роя. Сейчас новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО.