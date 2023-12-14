Мужчина умер в Петербурге после конфликта с охранником «Ростикса»

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Мужчина был доставлен в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В Санкт-Петербурге мужчина погиб от множества травм головы в больнице. Об этом сообщили в «Патрульном Петербурге». Отмечается, что мужчину толкнул охранник ресторана «Ростикс», в результате чего он потерял сознание в заведении.

«В одну из больниц Северной столицы поступил неизвестный мужчина, у которого диагностировали множество травм головы в тяжелой степени», — говорится в материале. Отмечается, что спустя несколько часов пациент погиб из-за дислокации головного мозга.

Сотрудники полиции сообщили, что 10 декабря мужчину избили в ресторане быстрого питания «Ростикс» на Лиговском проспекте. Пострадавший был обнаружен без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот день спецслужба получала обращение от замдиректора кафе, что в заведении находится пьяный мужчина. Он упал и в результате чего остался без сознания. Как выяснилось потом, неизвестного доставили в больницу до приезда сотрудников полиции и после оказания помощи его отправили в изолятор в состоянии средней степени тяжести.

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В Санкт-Петербурге мужчина погиб от множества травм головы в больнице. Об этом сообщили в «Патрульном Петербурге». Отмечается, что мужчину толкнул охранник ресторана «Ростикс», в результате чего он потерял сознание в заведении. «В одну из больниц Северной столицы поступил неизвестный мужчина, у которого диагностировали множество травм головы в тяжелой степени», — говорится в материале. Отмечается, что спустя несколько часов пациент погиб из-за дислокации головного мозга. Сотрудники полиции сообщили, что 10 декабря мужчину избили в ресторане быстрого питания «Ростикс» на Лиговском проспекте. Пострадавший был обнаружен без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот день спецслужба получала обращение от замдиректора кафе, что в заведении находится пьяный мужчина. Он упал и в результате чего остался без сознания. Как выяснилось потом, неизвестного доставили в больницу до приезда сотрудников полиции и после оказания помощи его отправили в изолятор в состоянии средней степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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