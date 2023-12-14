Мужчина умер в Петербурге после конфликта с охранником «Ростикса»

14 декабря 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Мужчина был доставлен в состоянии алкогольного опьянения Фото: Анна Майорова © URA.RU В Санкт-Петербурге мужчина погиб от множества травм головы в больнице. Об этом сообщили в «Патрульном Петербурге». Отмечается, что мужчину толкнул охранник ресторана «Ростикс», в результате чего он потерял сознание в заведении. «В одну из больниц Северной столицы поступил неизвестный мужчина, у которого диагностировали множество травм головы в тяжелой степени», — говорится в материале. Отмечается, что спустя несколько часов пациент погиб из-за дислокации головного мозга. Сотрудники полиции сообщили, что 10 декабря мужчину избили в ресторане быстрого питания «Ростикс» на Лиговском проспекте. Пострадавший был обнаружен без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот день спецслужба получала обращение от замдиректора кафе, что в заведении находится пьяный мужчина. Он упал и в результате чего остался без сознания. Как выяснилось потом, неизвестного доставили в больницу до приезда сотрудников полиции и после оказания помощи его отправили в изолятор в состоянии средней степени тяжести.

В Санкт-Петербурге мужчина погиб от множества травм головы в больнице. Об этом сообщили в «Патрульном Петербурге». Отмечается, что мужчину толкнул охранник ресторана «Ростикс», в результате чего он потерял сознание в заведении. «В одну из больниц Северной столицы поступил неизвестный мужчина, у которого диагностировали множество травм головы в тяжелой степени», — говорится в материале. Отмечается, что спустя несколько часов пациент погиб из-за дислокации головного мозга. Сотрудники полиции сообщили, что 10 декабря мужчину избили в ресторане быстрого питания «Ростикс» на Лиговском проспекте. Пострадавший был обнаружен без сознания и в состоянии сильного алкогольного опьянения. В этот день спецслужба получала обращение от замдиректора кафе, что в заведении находится пьяный мужчина. Он упал и в результате чего остался без сознания. Как выяснилось потом, неизвестного доставили в больницу до приезда сотрудников полиции и после оказания помощи его отправили в изолятор в состоянии средней степени тяжести.