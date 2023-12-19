The Hill: Меркель считается лучшим посредником для переговоров по Киеву

У Меркель есть свобода маневра для неформальных переговоров с Путиным по Киеву, пишет The Hill Фото: bundeskanzlerin.de

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США должны рассмотреть в качестве основного кандидата для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Это связано с тем, что у нее есть опыт общения с российским лидером, сообщил профессор Школы международного образования в Вермонте Брюс Дэйтон.

«Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с Путиным. У нее есть опыт общения с ним», — передает американское издание The Hill слова Дэйтона. Он добавил, что также у Меркель есть свобода маневра. Она заключается в отсутствии прямых связей с нынешним немецким правительством. Поэтому США следует использовать ее в качестве посредника.

Профессор отметил, что Западу нужно активнее заниматься мирными переговорами с РФ в неформальной форме. По мнению Дэйтона, такая тактика поможет найти точки соприкосновения для начала официальных разговоров. Роль неформальных посредников могут исполнить транснациональные корпорации или бывшие политики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасно откладывать переговоры о мире на Украине. Чем дольше будет длиться спецоперация, тем сложнее будут условия для начала разговора между РФ и Киевом. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не была против мирных переговоров с Киевом. Однако украинские власти сами сделали выбор не в пользу мира, закрепив отказ от переговоров с РФ на законодательном уровне.