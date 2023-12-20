Мишустин оценил экономическое сотрудничество с Китаем

Мишустин: экономическое сотрудничество КНР и РФ справилось со сложными вызовами

В инвестиционной сфере Китай и РФ достигли хороших результатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран в 2023 году справилось со сложными вызовами. Он также добавил, что товарооборот между Китаем и Россией составил почти 18 трлн рублей.

«В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами», — передает ТАСС слова Мишустина. Он заявил, что товарооборот между РФ и Китаем составил почти 18 трлн рублей. В юанях это составило 1,5 трлн.

Известно, что КНР и Россия в инвестиционной сфере достигли хороших результатов. На данный момент реализуются 80 совместных проектов. Их общая сумма составляет почти 20 трлн рублей. В юанях около 1,6 млрд. Мишустин также напомнил, что страны полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах. Теперь свыше 90% платежей осуществляется в юанях и рублях.

Делегация из России находится в Китае с 19 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу в Пекине. Также Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов.

В правительстве России ранее сообщали, что при визите в Китай планировалось рассмотреть стратегическое взаимодействие двух стран и развитие российско-китайских отношений в качестве партнерства. Особое внимание было уделено продвижению крупных совместных проектов в различных областях. А также расширению торгово-экономического сотрудничества.

Известно, что со стороны России в переговорах участвовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и другие политические деятели.

В свою очередь, сторону Китая представили председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр иностранных дел КНР Ван И, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь и другие.