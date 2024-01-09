The Times of Israel: Израиль выяснил, где скрывается лидер ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ узнала о местоположении военного лидера палестинского движения ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) выяснила местоположение военного лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, однако он окружил себя заложниками, что не дает военным нанести удар. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

«Израиль, похоже, знает точное местонахождение военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара», — говорится в сообщении издания. Там отмечается, что он окружил себя большим количеством живых израильских заложников, что не позволяет ЦАХАЛ нанести по нему удар.

Ранее на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана произошел взрыв. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури. Газета The Washington Post написала, что ответственность за удар несут Вооруженные силы Израиля, передает RT.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) выяснила местоположение военного лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, однако он окружил себя заложниками, что не дает военным нанести удар. Об этом сообщило издание The Times of Israel. «Израиль, похоже, знает точное местонахождение военного лидера ХАМАС Яхьи Синвара», — говорится в сообщении издания. Там отмечается, что он окружил себя большим количеством живых израильских заложников, что не позволяет ЦАХАЛ нанести по нему удар. Ранее на юге от Бейрута, в пригороде столицы Ливана произошел взрыв. В результате удара погиб член руководства палестинского ХАМАС Салех аль-Арури. Газета The Washington Post написала, что ответственность за удар несут Вооруженные силы Израиля, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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