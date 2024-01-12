Власти Львова начнут выплачивать около 1300 долларов добровольцам ВСУ

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Власти Львова решили мотивировать выплатами вступление в ВСУ Фото:
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Во Львове пообещали каждому, кто заключит договор с Вооруженными силами Украины, порядка 1300 долларов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с военными частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой», — говорится в telegram-канале мэра города Андрея Садового. Уточняется, что это послужит дополнительной мотивацией для тех, кто решил стать на защиту Родины.

Ранее во Львове вручили повестки мужчинам, которые громко слушали песни Григория Лепса. На них также составили протоколы за хулиганство. Среди мужчин оказались 26-летний житель Донецкой области и жители Одессы.

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Во Львове пообещали каждому, кто заключит договор с Вооруженными силами Украины, порядка 1300 долларов. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. «50 тысяч гривен от общины Львова каждому, кто решил подписать контракт с военными частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой», — говорится в telegram-канале мэра города Андрея Садового. Уточняется, что это послужит дополнительной мотивацией для тех, кто решил стать на защиту Родины. Ранее во Львове вручили повестки мужчинам, которые громко слушали песни Григория Лепса. На них также составили протоколы за хулиганство. Среди мужчин оказались 26-летний житель Донецкой области и жители Одессы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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