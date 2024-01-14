Клиент «Почты России» выиграл миллион в лотерею

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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
В министерстве цифрового развития Новгородской области сообщили, что 305 человек победили в лотерее Фото:

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года.

«В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе».

Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото».

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Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года. «В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе». Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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