Клиент «Почты России» выиграл миллион в лотерею

Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года.
«В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе».
Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото».
Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года. «В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе». Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото».