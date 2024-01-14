Развлечения Интересное Клиент «Почты России» выиграл миллион в лотерею 14 января 2024 в 20:24 Размер текста - 17 + В министерстве цифрового развития Новгородской области сообщили, что 305 человек победили в лотерее Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года. «В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте ». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе». Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». Житель Новгородской области выиграл миллион рублей в новогоднем тираже «Мечталлион» от «Национальной Лотереи». Билет он приобрел в отделении «Почты России». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона. Новогодний розыгрыш состоялся на Первом канале 1 января 2024 года. «В Новгородской области клиент „Почты России“ стал лотерейным миллионером в новом году», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «Вконтакте». По данным ведомства, 305 клиентов «Почты России» из 66 регионов победили в «Мечталлионе». Ранее в Салехарде (ЯНАО) сразу два жителя окружной столицы стали миллионерами, купив билеты новогоднего розыгрыша лотереи. А житель Тюмени выиграл миллиард в новогоднем выпуске «Русского Лото». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям