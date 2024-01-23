У главного юрлица «Яндекса» поменялся владелец

МКАО «Яндекс» стало владельцем юрлица «Яндекса» в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Российское юрлицо «Яндекса» получило нового владельца Фото:

Недавно созданная международная компания акционерное общество «Яндекс» теперь является владельцем основной компании «Яндекс» в России. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ.

«МКАО „Яндекс“ стало владельцем основного юрлица „Яндекса“ в России», — передает данные ЕГРЮЛ РИА Новости. Там подчеркнули, что МКАО «Яндекс» является новосозданным акционерным обществом.

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Недавно созданная международная компания акционерное общество «Яндекс» теперь является владельцем основной компании «Яндекс» в России. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ. «МКАО „Яндекс“ стало владельцем основного юрлица „Яндекса“ в России», — передает данные ЕГРЮЛ РИА Новости. Там подчеркнули, что МКАО «Яндекс» является новосозданным акционерным обществом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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