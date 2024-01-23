У главного юрлица «Яндекса» поменялся владелец

Российское юрлицо «Яндекса» получило нового владельца
Недавно созданная международная компания акционерное общество «Яндекс» теперь является владельцем основной компании «Яндекс» в России. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ.
«МКАО „Яндекс“ стало владельцем основного юрлица „Яндекса“ в России», — передает данные ЕГРЮЛ РИА Новости. Там подчеркнули, что МКАО «Яндекс» является новосозданным акционерным обществом.
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