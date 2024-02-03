Писатель Прилепин объяснил, что нужно было сделать с «Би-2» в России. Видео

Прилепин посоветовал отпустить участников «Би-2» после задержания на таможне РФ

03 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

По словам Прилепина, не нужно преследовать «Би-2» по уголовному делу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU По приезде в Россию участников группы «Би-2» стоило отпустить. Однако перед этим следовало посадить их напротив таможенника и спросить, все ли они поняли. Таким мнением поделился писатель Захар Прилепин. «Стоило бы их привести, посадить на 15 минут напротив молчаливого таможенника, который бы просто на них смотрел. После этого спросить, все ли они поняли. Они бы ответили: „Все поняли“. И отпустить», — передает телеканал «Звезда» слова Прилепина. По его мнению, в России музыкантов не посадили бы «на 50 лет в ГУЛАГ». Также писатель добавил, что «Би-2» не нужно преследовать по уголовному делу. Ранее сообщалось, что 25 января группу задержали в Таиланде из-за проведения концертов без соответствующего разрешения. Позже их депортировали в Израиль. При этом Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) оказался в стране раньше, чем остальная группа. Он признал, что музыканты нарушили закон. Также он добавил, что больше не будет жить в России. За проведение концерта в Таиланде суд Пхукета назначил «Би-2» штраф в размере 190 долларов. В свою очередь, в РФ хотят возбудить в отношении них уголовное дело по статье о поддержке терроризма.

По приезде в Россию участников группы «Би-2» стоило отпустить. Однако перед этим следовало посадить их напротив таможенника и спросить, все ли они поняли. Таким мнением поделился писатель Захар Прилепин. «Стоило бы их привести, посадить на 15 минут напротив молчаливого таможенника, который бы просто на них смотрел. После этого спросить, все ли они поняли. Они бы ответили: „Все поняли“. И отпустить», — передает телеканал «Звезда» слова Прилепина. По его мнению, в России музыкантов не посадили бы «на 50 лет в ГУЛАГ». Также писатель добавил, что «Би-2» не нужно преследовать по уголовному делу. Ранее сообщалось, что 25 января группу задержали в Таиланде из-за проведения концертов без соответствующего разрешения. Позже их депортировали в Израиль. При этом Егор Бортник (признан в РФ иноагентом) оказался в стране раньше, чем остальная группа. Он признал, что музыканты нарушили закон. Также он добавил, что больше не будет жить в России. За проведение концерта в Таиланде суд Пхукета назначил «Би-2» штраф в размере 190 долларов. В свою очередь, в РФ хотят возбудить в отношении них уголовное дело по статье о поддержке терроризма.