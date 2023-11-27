В СНБО Украины заявили о предателях в рядах СБУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: СБУ не удалось очистить от предателей страны
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Алексей Данилов заявил о предателях в СБУ Фото:

В Службе безопасности Украины не смогли полностью очистить структуру от предателей. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

«К сожалению, мы признаем, что не смогли очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», — сказал Алексей Данилов. Его слова передает The Times.

По его словам. Киев допустил ошибку, когда в 1991 году не закрыл КГБ, а просто сменил название на СБУ. Он подчеркнул, что в службе безопасности до сих пор остались «метастазы» советского ведомства.

Еще в прошлом году западная пресса со ссылкой на украинских чиновников писала, что в оборонном секторе страны якобы есть российские агенты. Их наличие позволяет Москве предугадывать действия ВСУ на фронте.

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В Службе безопасности Украины не смогли полностью очистить структуру от предателей. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «К сожалению, мы признаем, что не смогли очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», — сказал Алексей Данилов. Его слова передает The Times. По его словам. Киев допустил ошибку, когда в 1991 году не закрыл КГБ, а просто сменил название на СБУ. Он подчеркнул, что в службе безопасности до сих пор остались «метастазы» советского ведомства. Еще в прошлом году западная пресса со ссылкой на украинских чиновников писала, что в оборонном секторе страны якобы есть российские агенты. Их наличие позволяет Москве предугадывать действия ВСУ на фронте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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