В СНБО Украины заявили о предателях в рядах СБУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: СБУ не удалось очистить от предателей страны

27 ноября 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов заявил о предателях в СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины В Службе безопасности Украины не смогли полностью очистить структуру от предателей. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «К сожалению, мы признаем, что не смогли очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», — сказал Алексей Данилов. Его слова передает The Times. По его словам. Киев допустил ошибку, когда в 1991 году не закрыл КГБ, а просто сменил название на СБУ. Он подчеркнул, что в службе безопасности до сих пор остались «метастазы» советского ведомства. Еще в прошлом году западная пресса со ссылкой на украинских чиновников писала, что в оборонном секторе страны якобы есть российские агенты. Их наличие позволяет Москве предугадывать действия ВСУ на фронте.

В Службе безопасности Украины не смогли полностью очистить структуру от предателей. Такое заявление сделал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. «К сожалению, мы признаем, что не смогли очистить все системы безопасности. Так что, конечно, там есть предатели», — сказал Алексей Данилов. Его слова передает The Times. По его словам. Киев допустил ошибку, когда в 1991 году не закрыл КГБ, а просто сменил название на СБУ. Он подчеркнул, что в службе безопасности до сих пор остались «метастазы» советского ведомства. Еще в прошлом году западная пресса со ссылкой на украинских чиновников писала, что в оборонном секторе страны якобы есть российские агенты. Их наличие позволяет Москве предугадывать действия ВСУ на фронте.